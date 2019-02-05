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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016136 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057292 -0,14 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,025689 -0,13 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031920 -0,12 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025842 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013846 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045569 -1,82 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026728 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020887 -0,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027944 -0,72 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083304 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023151 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019594 -0,45 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010941 -0,42 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024133 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,057480 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014957 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010158 -0,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020836 -0,14 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020914 -0,13 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014492 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024729 -0,20 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021782 -0,19 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014617 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024000 -0,18 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014497 -0,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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