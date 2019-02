BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033396 -0,44 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047252 -0,38 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060203 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041766 -0,34 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057391 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044374 -2,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054916 -0,91 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018331 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062769 -0,17 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113907 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036218 -0,32 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015521 -0,32 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014452 -0,30 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018171 -0,30 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013731 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018178 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014479 -0,09 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018316 -0,09 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020818 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015638 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014448 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023919 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024271 -0,34 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014568 -0,34 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023778 -0,32





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)