Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa Elif
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033396...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033396 -0,44 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047252 -0,38 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060203 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041766 -0,34 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057391 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044374 -2,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054916 -0,91 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018331 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062769 -0,17 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113907 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036218 -0,32 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015521 -0,32 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014452 -0,30 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018171 -0,30 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013731 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018178 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014479 -0,09 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018316 -0,09 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020818 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015638 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014448 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023919 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024271 -0,34 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014568 -0,34 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023778 -0,32


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1