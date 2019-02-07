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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024038...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024038 -0,14 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059614 -0,13 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059134 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055633 -0,11 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016111 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028970 -1,03 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018223 -0,59 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054650 -0,48 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054106 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,048573 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023325 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017656 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013836 -0,26 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036129 -0,25 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010915 -0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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