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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031616...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031616 -0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056979 -0,40 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,038832 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046602 -0,37 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059391 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028775 -0,67 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033995 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015389 -0,78 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045335 -0,75 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014339 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014562 -0,72 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014422 -0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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