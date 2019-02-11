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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083431 -0,24 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045016 -0,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055149 -0,20 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084213 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066741 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013903 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033714 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027093 -0,67 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019432 -0,56 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054043 -0,38 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,089232 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092889 -0,82 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051261 -0,73 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065172 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063237 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024196 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020858 -0,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014517 -0,57 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015079 -0,49 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010213 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011761 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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