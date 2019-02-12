BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030134 -0,26 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044919 -0,22 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042535 -0,15 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084099 -0,14 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055076 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028744 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011290 -0,23 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014422 -0,21 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014790 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029640 -0,10 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014498 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023164 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

