BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031673 -0,33 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,038936 -0,15 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034548 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057116 -0,14 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016105 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013982 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012203 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024848 -0,94 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052213 -0,81 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084674 -0,80 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,098642 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111690 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012614 -1,18 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014491 -0,49 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018308 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023581 -0,42 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013909 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021111 -0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014685 -0,40 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015770 -0,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015277 -0,15 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019193 -0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)