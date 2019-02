BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049209 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037011 -0,22 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045119 -0,17 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033551 -0,15 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056180 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013879 -0,74 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012150 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054380 -2,13 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027802 -2,11 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088703 -2,09 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019352 -1,95 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053954 -1,84 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023088 -2,09 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019574 -1,29 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010890 -1,28 NN Hay. Em. Karma EYF 0,097682 -1,09 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036209 -0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011781 -1,13 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014520 -1,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020878 -1,10 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015152 -0,75 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010255 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014677 -0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024100 -0,44 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014555 -0,44 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023339 -0,43 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023954 -0,42





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)