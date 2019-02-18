BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033592 -0,43 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033292 -0,39 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030296 -0,39 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056271 -0,35 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042793 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012189 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028902 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065863 -0,39 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011376 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012538 -0,18 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029787 -0,13 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017840 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018389 -0,45 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020885 -0,25 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014533 -0,23 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017807 -0,17 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015764 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

