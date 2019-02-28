BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014133 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012306 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047323 -1,07 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019832 -1,07 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064521 -1,00 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,098923 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,112011 -0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023690 -1,02 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012494 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019902 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024587 -0,60 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011158 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010873 -0,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021934 -0,35 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016047 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015283 -0,28 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021847 -0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

