Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon ekonomi Bursa dünya
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim
Vergide dijital dönüşüm
Vergide dijital dönüşüm

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014133 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012306 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047323 -1,07 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019832 -1,07 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064521 -1,00 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,098923 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,112011 -0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023690 -1,02 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012494 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019902 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024587 -0,60 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011158 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010873 -0,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021934 -0,35 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016047 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015283 -0,28 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021847 -0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5