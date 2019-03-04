Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin dünya Bursa
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031556 -0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,056310 -0,04 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075599 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057341 -0,02 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059883 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014091 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073677 -1,55 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022662 -1,53 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064047 -1,52 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055015 -1,51 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,075399 -1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012351 -1,16 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023600 -1,16 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011085 -0,89 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019774 -0,81 NN Hay. Em. Karma EYF 0,099115 -0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010702 -0,89 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015835 -0,73 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021840 -0,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015216 -0,39 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021760 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025118 -0,86 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025302 -0,58 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022270 -0,53 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014801 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024515 -0,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5