BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,063093 -0,33 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034668 -0,26 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086421 -0,26 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057731 -0,26 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050804 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014010 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012394 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027403 -1,44 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024504 -0,93 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,082914 -0,88 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051133 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,109388 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023304 -0,52 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018039 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014133 -0,42 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010940 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019526 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021412 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014921 -0,84 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015461 -0,80 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010441 -0,80 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012032 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025467 -0,05 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023717 -0,03 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014898 -0,03 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022418 -0,03 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023459 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)