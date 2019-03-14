Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi ithalat istanbul dünya moda
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031020...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031020 -0,41 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034547 -0,23 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016088 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046636 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,052774 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027427 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014191 -0,44 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014032 -0,43 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014514 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014328 -0,39 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,014726 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010553 -0,33 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015629 -0,24 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021728 -0,11 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015103 -0,11 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021435 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5