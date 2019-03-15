BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030638 -1,23 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034312 -0,68 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015970 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055197 -0,59 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,023482 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030854 -0,17 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047624 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015039 -1,23 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014165 -1,14 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014345 -1,11 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014037 -1,09 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013884 -1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024158 -0,40 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023607 -0,39 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014994 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024838 -0,39 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015133 -0,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

