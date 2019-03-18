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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031277...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031277 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,063829 -0,07 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058200 -0,07 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086743 -0,06 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087549 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011770 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030628 -0,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014643 -0,03 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014343 -0,01 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014080 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012375 -0,14 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011363 -0,05 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017950 -0,04 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019139 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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