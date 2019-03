BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016033 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076907 -0,11 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057610 -0,10 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108620 -0,06 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025105 -0,04 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052637 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011317 -0,32 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014954 -0,23 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015140 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012379 -0,20 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016914 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010814 -0,36 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015133 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011797 -0,13 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016980 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017964 -0,08