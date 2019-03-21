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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076874...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076874 -0,23 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047009 -0,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057395 -0,22 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044472 -0,21 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,025447 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014189 -0,57 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012545 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027735 -1,52 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021339 -1,40 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084226 -1,34 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051933 -1,34 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111103 -1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023753 -0,97 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011143 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019916 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024943 -0,69 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012079 -0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010626 -1,22 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015726 -1,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015206 -1,00 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021825 -0,99 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021532 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015072 -0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024972 -0,23 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015217 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024289 -0,22 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022680 -0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




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