Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya mersin
Listedeki tek Türk
Listedeki tek Türk
Kebabın adı “Adana”
Kebabın adı “Adana”
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031202...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031202 -0,70 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057020 -0,65 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076388 -0,63 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057905 -0,63 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087154 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012513 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014176 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048172 -1,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031344 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027551 -0,66 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036435 -0,32 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055634 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068680 -0,60 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015874 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030705 -0,30 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,014046 -0,25 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,037627 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010531 -0,89 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015589 -0,87 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015115 -0,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021699 -0,58 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019135 -0,46


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5