BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030087 -1,42 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034115 -0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046125 -0,84 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015893 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,060244 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013990 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054170 -1,07 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071217 -1,03 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021949 -0,96 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,103027 -0,94 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023821 -0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014786 -1,69 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013775 -1,54 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013930 -1,42 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013884 -1,40 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,014346 -1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014795 -0,23 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021232 -0,20 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012022 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)