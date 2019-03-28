Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul mersin dünya
İstihdamda Trakya havası
İstihdamda Trakya havası
Zam haberi asılsız
Zam haberi asılsız
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043671...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043671 -4,76 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041320 -4,73 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054657 -4,67 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071643 -4,37 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,057145 -4,37 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012115 -2,50 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013553 -2,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019160 -5,39 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017746 -5,35 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066190 -5,26 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067459 -5,17 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020438 -5,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021355 -5,19 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,064343 -4,37 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,052413 -4,15 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,095218 -4,14 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010231 -4,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009841 -3,76 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018467 -3,60 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014628 -3,55 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020434 -3,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014230 -3,28 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014837 -2,90 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024590 -2,88 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014991 -2,85 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023809 -2,79 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026186 -2,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5