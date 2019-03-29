BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028191 -2,25 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032833 -1,35 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015245 -1,35 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015334 -1,27 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022553 -1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013034 -2,28 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013790 -1,96 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013275 -1,94 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012788 -1,93 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012966 -1,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012420 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011363 -0,18 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021712 -0,06 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,015392 -0,03 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015455 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

