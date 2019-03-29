Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya food istanbul
Değişim başladı
Değişim başladı
Katarakt tekrarlamaz!
Katarakt tekrarlamaz!
Fındık üreticisi endişeli
Fındık üreticisi endişeli
Arçelik'e İklim Liderliği Ödülü
Arçelik'e İklim Liderliği
Otomotivde sert düşüş
Otomotivde sert düşüş

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028191 -2,25 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032833 -1,35 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015245 -1,35 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015334 -1,27 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022553 -1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013034 -2,28 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013790 -1,96 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013275 -1,94 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012788 -1,93 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012966 -1,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012420 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011363 -0,18 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021712 -0,06 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,015392 -0,03 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015455 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5