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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058368...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058368 -1,08 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059302 -1,06 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087500 -1,05 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046455 -1,02 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043032 -0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012413 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013782 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043954 -1,18 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052342 -0,84 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,083869 -0,73 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069072 -0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031858 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055401 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,100618 -0,60 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,014598 -0,52 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036200 -0,44 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030756 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019265 -0,59 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010075 -0,25 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019169 -0,14 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021277 -0,11 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019617 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025899 -0,97 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022784 -0,95 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015132 -0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025083 -0,92 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015288 -0,91

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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