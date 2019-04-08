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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060085...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060085 -0,54 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062858 -0,51 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035430 -0,48 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034681 -0,48 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047150 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053671 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056781 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031100 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103096 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,069740 -0,25 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070722 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019440 -0,39 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019264 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017724 -0,08 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018031 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015193 -0,96 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025184 -0,96 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015350 -0,93 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024372 -0,92 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026800 -0,90

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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