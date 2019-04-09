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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033489...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033489 -0,37 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,058379 -0,36 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057534 -0,33 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,047558 -0,32 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015517 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014036 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053748 -1,91 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,071365 -1,76 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018579 -1,75 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017921 -1,74 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111861 -1,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019466 -1,30 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022812 -1,26 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010709 -1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,055916 -1,02 NN Hay. Em. Karma EYF 0,097548 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015219 -1,34 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010234 -1,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014800 -0,98 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021256 -0,97 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015120 -0,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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