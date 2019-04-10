BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,061655 -0,39 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,089859 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087931 -0,32 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077363 -0,32 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059359 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032722 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048666 -0,33 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012090 -0,19 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071450 -0,14 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031308 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013270 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019636 -0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



