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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029322 -0,17 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,055020 -0,13 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,025058 -0,11 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015521 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,055236 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014045 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012670 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053800 -1,35 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018534 -1,30 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017877 -1,30 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070123 -1,23 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021700 -1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010707 -0,78 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022897 -0,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014673 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019487 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014053 -0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010191 -1,36 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015150 -1,30 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014780 -0,86 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021247 -0,84 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017888 -0,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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