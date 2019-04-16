BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044719 -0,45 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059364 -0,45 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076942 -0,45 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088658 -0,39 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057701 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013918 -0,52 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012737 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026307 -1,21 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032578 -1,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026816 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020234 -0,82 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,096863 -0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019243 -0,65 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010564 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070516 -0,55 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014112 -0,53 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012083 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010070 -0,80 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014999 -0,68 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015093 -0,34 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021460 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011410 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015719 -0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026054 -0,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025189 -0,58 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027688 -0,57 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015876 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

