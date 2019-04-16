Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Trabzon EWE
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044719 -0,45...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044719 -0,45 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059364 -0,45 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076942 -0,45 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088658 -0,39 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057701 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013918 -0,52 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012737 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026307 -1,21 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032578 -1,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026816 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020234 -0,82 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,096863 -0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019243 -0,65 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010564 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070516 -0,55 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014112 -0,53 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012083 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010070 -0,80 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014999 -0,68 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015093 -0,34 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021460 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011410 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015719 -0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026054 -0,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025189 -0,58 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027688 -0,57 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015876 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5