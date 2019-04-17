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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037975...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037975 -0,16 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015577 -0,10 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017856 -0,10 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028845 -0,09 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,059964 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014095 -0,12 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013318 -0,09 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,013947 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012268 -0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,048913 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011906 -0,04 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010900 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026858 -0,17 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023632 -0,13 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024728 -0,07 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024988 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025318 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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