Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar emlak dünya Trabzon yusuf 600
İthalatta tarife kontenjanı
İthalatta tarife kontenjanı
Kazablanka'ya uçacak
Kazablanka'ya uçacak
İhracat yıldızına yeni ürün
İhracat yıldızına yeni ürün
Antalya'ya “mega şehir“
Antalya'ya “mega şehir“
Mutlu bir ilişki için 5 kural
Mutlu bir ilişki için!

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014058 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019001 -1,34 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069796 -1,31 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086881 -1,31 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024021 -1,25 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098664 -1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022934 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019479 -0,97 NN Hay. Em. Karma EYF 0,097700 -0,89 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010719 -0,80 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,031287 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011435 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012489 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012028 -0,07 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015160 -0,07 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017929 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5