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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019611 -0,96 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061651 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044800 -0,44 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064654 -0,41 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026003 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012789 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033172 -0,26 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027290 -0,23 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086693 -0,22 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038760 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033136 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,035219 -0,51 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012438 -0,26 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015026 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011397 -0,21 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073430 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012448 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019993 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011411 -0,21 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010898 -0,17 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017905 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026712 -0,13 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023495 -0,08 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024991 -0,07 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027476 -0,07 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024820 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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