Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Trabzon Bursa
Artık Türkiye pazarında!
Artık Türkiye pazarında!
Sessiz sedasız satıldı
Sessiz sedasız satıldı
Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
İsmi değişiyor!
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı
Akrep II görücüye çıktı!
Tekno Macera platformu
Tekno Macera platformu

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028675...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028675 -1,07 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015605 -0,91 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,059855 -0,58 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017916 -0,55 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037963 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033197 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026539 -0,45 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044822 -0,39 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111264 -0,04 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061193 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014045 -1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013019 -0,89 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013571 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013291 -0,86 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013035 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010224 -0,20 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015243 -0,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021413 -0,13 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014883 -0,10 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017007 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5