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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028167 -1,04 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015267 -0,53 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023267 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,058442 -0,46 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,046891 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043957 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013761 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013050 -0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012799 -0,88 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013500 -0,87 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012778 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012454 -0,14 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017830 -0,08 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021829 -0,04 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011407 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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