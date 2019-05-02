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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027835...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027835 -0,75 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032898 -0,51 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015364 -0,48 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015165 -0,46 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017667 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033693 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012850 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013196 -0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013390 -0,79 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012921 -0,75 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012644 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012494 -0,09 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015075 -0,03 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015157 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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