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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027636...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027636 -0,71 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,024529 -0,51 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015095 -0,46 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015294 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032753 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012900 -0,15 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014021 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051797 -1,52 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023126 -1,49 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,099966 -1,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051698 -1,41 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021144 -1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022473 -0,94 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013406 -0,92 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012815 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019085 -0,87 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010431 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014863 -1,41 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009994 -1,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021146 -1,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014681 -1,34 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021547 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025725 -0,92 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025129 -0,91 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015962 -0,91 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026458 -0,90 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025568 -0,89

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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