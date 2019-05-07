Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda food istanbul dünya mersin
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de
Talep toplandı
Talep toplandı
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027875...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027875 -0,13 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015416 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023239 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050880 -0,03 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015194 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013991 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051201 -1,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051208 -0,98 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018227 -0,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026311 -0,96 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045853 -0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011271 -1,16 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012338 -1,08 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022238 -0,94 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014893 -0,90 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016881 -0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010800 -1,10 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020869 -0,94 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014492 -0,93 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014973 -0,85 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009876 -0,82

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5