BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027514 -1,30 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015084 -0,72 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050530 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,057930 -0,68 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022491 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013933 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025409 -2,18 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017900 -1,79 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081786 -1,59 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016876 -1,57 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058342 -1,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021844 -1,77 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012681 -1,69 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013250 -1,43 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012476 -1,38 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012774 -1,36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009812 -0,65 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014626 -0,42 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016846 -0,31 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021391 -0,24 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014467 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)