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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026919...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026919 -2,16 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015116 -1,40 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,046013 -1,30 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,024297 -1,20 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032444 -1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013928 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,093578 -0,16 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,106520 -0,09 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,090628 -0,04 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,102613 -0,04 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047959 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013100 -2,47 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012463 -2,40 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012325 -2,28 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013135 -1,96 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012530 -1,91 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012355 -0,60 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014543 -0,57 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009765 -0,48 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014905 -0,41 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021674 -0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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