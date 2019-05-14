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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061411 -0,93 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080195 -0,88 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064317 -0,88 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066226 -0,86 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091407 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013670 -0,96 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012864 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048485 -2,97 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094119 -2,66 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021768 -2,66 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043324 -2,62 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065992 -2,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021021 -2,05 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018122 -1,87 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011858 -1,84 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071481 -1,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,105136 -1,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009542 -2,05 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014213 -2,03 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020372 -1,89 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014129 -1,83 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019743 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028198 -0,69 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024774 -0,66 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016464 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027290 -0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026340 -0,55

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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