BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037814 -0,50 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053145 -0,37 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065991 -0,35 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,093552 -0,34 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055272 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038222 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012596 -1,10 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032495 -0,80 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074087 -0,39 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,014680 -0,16 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071437 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020738 -0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

