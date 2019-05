BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045827 -0,05 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065956 -0,05 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062975 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013752 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012870 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042606 -1,71 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048936 -1,11 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017436 -0,98 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020194 -0,87 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,095464 -0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021276 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018321 -0,54 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017639 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013549 -0,45 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,035758 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009618 -0,40 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020501 -0,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014229 -0,34 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014333 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021215 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)