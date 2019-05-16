Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045827 -0,05 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065956 -0,05 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062975 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013752 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012870 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042606 -1,71 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048936 -1,11 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017436 -0,98 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020194 -0,87 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,095464 -0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021276 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018321 -0,54 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017639 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013549 -0,45 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,035758 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009618 -0,40 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020501 -0,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014229 -0,34 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014333 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021215 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5