BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028125 -0,28 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,046890 -0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015437 -0,06 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,024750 -0,02 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024902 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048871 -0,73 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066697 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024513 -0,70 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056932 -0,68 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,056173 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013467 -0,76 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010054 -0,39 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013617 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012936 -0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012734 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016813 -0,14 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009563 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028089 -0,91 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024696 -0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)