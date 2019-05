BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033241 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041394 -0,05 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062830 -0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060929 -0,01 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092590 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013652 -0,65 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012827 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016959 -1,81 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024104 -1,80 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065546 -1,79 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018817 -1,73 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030325 -1,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020776 -1,49 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017981 -1,37 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009961 -1,00 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013321 -0,97 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017440 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014134 -0,91 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009477 -0,87 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014095 -0,87 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020340 -0,80 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019712 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025846 -0,05 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016242 -0,02 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024466 -0,02 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025999 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026924 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)