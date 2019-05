BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028107 -0,77 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015468 -0,27 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033005 -0,26 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015256 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,051217 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013555 -0,71 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012818 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,047073 -2,47 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016580 -2,23 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042076 -2,09 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064274 -1,94 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016398 -1,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020383 -1,89 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017708 -1,52 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009818 -1,44 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017235 -1,18 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013168 -1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009322 -1,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013884 -1,50 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020039 -1,48 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013931 -1,44 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021012 -0,60

