BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027963 -0,51 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015417 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032901 -0,32 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023293 -0,29 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081332 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038581 -0,70 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040586 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033355 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012883 -0,59 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013420 -0,52 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012610 -0,51 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012883 -0,51 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013180 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019937 -0,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013824 -0,43 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009298 -0,26 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013910 -0,15 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012018 -0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)