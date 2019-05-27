BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060175 -1,42 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062112 -1,38 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092528 -1,38 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091465 -1,36 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080248 -1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012834 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033265 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032610 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070951 -0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049998 -0,48 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074477 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104477 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020847 -1,02 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017955 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026085 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028102 -0,37 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025817 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026431 -0,35 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016391 -0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

