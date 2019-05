BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059896 -0,46 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065120 -0,43 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061873 -0,38 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,063950 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073250 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013639 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012805 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040793 -0,92 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,101794 -0,85 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093215 -0,84 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021566 -0,83 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016060 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103617 -0,82 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057115 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070411 -0,76 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024222 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020828 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020781 -0,32 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017575 -0,13 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020035 -0,13 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016731 -0,10 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021167 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028013 -0,32 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024605 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027087 -0,31 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016341 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026351 -0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)