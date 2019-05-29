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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049494...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049494 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036856 -0,36 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065634 -0,21 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026831 -0,17 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062660 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033080 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012679 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049815 -0,29 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074209 -0,11 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032526 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020762 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026316 -0,13 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025707 -0,13 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025982 -0,12 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016327 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027065 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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