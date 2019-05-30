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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062280...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062280 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045327 -0,60 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065257 -0,57 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037636 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036722 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012809 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038214 -1,08 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048554 -0,28 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040783 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073355 -1,15 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103181 -1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070084 -0,99 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056898 -0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049433 -0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020699 -0,30 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009588 -0,15 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016927 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010824 -0,08 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020033 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016233 -0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026910 -0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025991 -0,56 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028687 -0,55 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016480 -0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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