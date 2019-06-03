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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063850...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063850 -0,95 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,065742 -0,92 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026279 -0,91 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036817 -0,89 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044404 -0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012769 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037434 -1,71 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032638 -1,04 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041909 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071803 -1,36 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,069030 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,101866 -1,28 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056154 -1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048521 -1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020232 -0,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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