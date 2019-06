BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013946 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012765 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041368 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025466 -1,15 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050149 -0,76 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019856 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031901 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018796 -0,41 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010345 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021823 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,101688 -0,17 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056059 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009825 -0,15 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014703 -0,14 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020812 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014467 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015989 -0,01 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026506 -0,01





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)